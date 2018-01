"Alsof ik tegen mezelf speelde" 00u00 0

Kirsten Flipkens (WTA 73) zag in de tweede ronde tegen Magdalena Rybarikova (WTA 20) een einde komen aan haar Australian Open. "Het werd een schaakmatch, zoals voorspeld", zuchtte Flipkens. "Ik had moeite om mijn tennis in stelling te brengen. Het was een beetje alsof ik tegen mezelf speelde. Eind tweede set kreeg ik bovendien af te rekenen met buikkrampen, mogelijk door de warmte, en daardoor was mijn energiepeil in de derde set niet op punt om door te zetten. Al bij al waren er te veel hoogtes en laagtes om deze match eruit te sleuren." Haar schouderblessure noemde ze zelf geen excuus, al had ze op dinsdag dan wel een reactie gehad. "Na het dubbelspel hier ga ik het in België laten onderzoeken. Normaal staat Sint-Petersburg en de Fed Cup (in Frankrijk) op mijn programma, maar dat hangt dus af van mijn lichaam." (FDW)

