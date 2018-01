"Alsof ik nooit ben weggeweest uit België" DROOMDEBUUT VOOR DE LAET 29 januari 2018

00u00 0

Aandachtig toeschouwer in het Stade du Pays de Charleroi: bondscoach Roberto Martinez. Geen idee voor wie de Spanjaard precies in de tribune zat, maar de kans bestaat dat de naam van Ritchie De Laet achteraf in zijn boekje verscheen als 'interessante piste op de rechtsachter'. De Laet debuteerde meteen in de basis bij Antwerp en had een voet in de 0-1 van Oulare. "Alsof ik nooit ben weggeweest uit België", grapte de 29-jarige verdediger, die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van de Engelse tweedeklasser Aston Villa.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN