"Als N-VA ons vraagt, overwegen we dat óók" Miss België op Open Vld-receptie 00u00 0

Opvallend: een Miss België die naar de nieuwjaarsreceptie van een politieke partij gaat. In casu: Open Vld, waar Angeline Flor Pua lof kreeg toegezwaaid van voorzitster Gwendolyn Rutten. Maar uit dat bezoek mogen geen politieke conclusies getrokken worden, zegt organisatrice Darline Devos. "We waren onverwacht uitgenodigd door een kennis die bij het Europees Parlement werkt. Misschien heb ik er mij niet helemaal rekenschap van gegeven dat het een bijeenkomst van één partij was, maar er is dan ook vooral benadrukt dat er een speech zou worden gegeven die onder meer over racisme ging. En dat het heel goed zou zijn als Angeline erbij kon zijn, want dat ze dan ook de eerste minister zou kunnen ontmoeten. Er is heel hard aangedrongen dat ze zou komen. Uiteindelijk is ze maar vijf minuten gebleven."

HLN