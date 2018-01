Matteo Simoni alleen patser in de cinema: "Als ik op m'n bakkes ga: ook goed." Redactie

20 januari 2018

00u00 0 De Krant Op z'n dertig tast Matteo Simoni zijn grenzen af. Geen haar heeft het gescheeld of hij was er met z'n rol in 'Patser' - volgende week in de cinema - in een rotvaart tegenaan gesmakt. Té moeilijk, té ver van 'm af. Té veel Marokkaan, voor een halfbloed Italiaan. "Een risico nemen is gevaarlijk. Maar zoveel interessanter. Als ik dan op m'n bakkes ga: ook goed."

Het is lang geleden dat er nog eens zoveel verwacht werd van een Vlaamse film als van 'Patser'. Dat hoeft niet te verwonderen: de makers hebben het zélf zo gewild. Sinds Adil en Bilall in 2015 'Black' maakten , was de weg naar Hollywood voor het lichtelijk gestoorde regisseursduo geplaveid met rozen. Maar ze gingen niet. Er moest éérst nog even iets anders, vonden ze. 'Iets anders' werd dan 'Patser'. Voor Adil en Bilall is het erop of eronder. 'Erop' wil zeggen: internationaal gelanceerd zijn. En 'eronder': ja, wat dán eigenlijk?

Matteo Simoni is in de cast de vreemde eend in de bijt. De enige Italiaanse Belg, tussen een kliek Maghrebijnen. Op zich doet dat er niet toe, maar toch ook wel: in de film vallen die etnische verschillen weg en is hij één van hen.

Het is een rol waar hij héél erg ver voor is moeten gaan. Hij is gebotst op z'n beperkingen en daar is onzekerheid van gekomen. Volgende week gaat de film in première en Matteo is zenuwachtig. "Je weet het nóóit", zegt hij. "De hele ploeg en ik: wij kunnen 'Patser' dan nog zo goed vinden, het zijn uiteindelijk de mensen die kijken - of net niet - die beslissen."

Definieer dat eens: een 'patser'.

"Iemand die laat uitschijnen dat hij heel veel is. En heeft. En heel veel macht heeft, terwijl dat in oorsprong niet zo is. Iemand die doet alsof hij rijker is dan hij is. En dat toont met auto's en gouden kettingen... Iemand die opschept, zijn rijkdom etaleert."

Hoeveel patser schuilt er in jou?

"Ik ben eerder het bescheiden type. Ik hoef niet zo nodig te tonen met welke auto ik rij. In Antwerpen pak ik liever de fiets. Snel overal tussendoor. Als in een videospel. Ik hou daarvan."

"Tijdens het draaien van deze film heb ik duidelijk gevoeld dat ik geen patser ben. Ik geef niet gemakkelijk geld uit aan dure dingen, liever aan ervaringen. Aan op reis gaan. Of aan een weekend weg met vrienden. Ik investeer liever in het ontdekken van de wereld dan in materiële dingen. Allez ja, ik kan ook wel héél blij worden van een nieuwe platenspeler, of zo. (lacht)"

