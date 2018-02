"Als het van mij afhangt, schiet ik jullie neer" AGENT BEDREIGT IERSE TOERISTEN 12 februari 2018

00u00 0

Op sociale media circuleert een filmpje van een Belgische politieman die tijdens een discussie enkele Ieren met de dood bedreigd. "Mocht het van mij afhangen, ik schoot jullie in het hoofd", is er te horen. Wie de agent is, waar de feiten gefilmd werden of wanneer, is nog niet duidelijk. Op de beelden lijkt alles zich af te spelen op een camping in Vlaanderen. Er is een discussie over een niet-betaalde campingplek en dan wordt de agent gefilmd. In het Engels laat hij blijken dat hij niet is opgezet met de Ieren. "Mocht het van mij afhangen, ik schoot jullie in het hoofd. Dat zou ik willen. Jullie denken dat jullie hier alles mogen", zegt de agent terwijl hij schietgeluiden maakt. De discussie gaat verder, anderhalve minuut lang, waarin de andere partij beweert 270 euro betaald te hebben. De agent reageert bruut: "Je hebt ze niet betaald, jullie komen hier en denken dat jullie hier alles mogen!". (DJG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN