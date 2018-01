"Allez, zie ik er nu uit als een ladyboy? Nee, toch!" Hoe kersvers Miss België Angeline Flor Pua (22) de American Dream beleeft in Borgerhout Redactie

20 januari 2018

00u00 0 De Krant Ja, ze werd met haar Filipijnse roots het mikpunt van racistische verwijten, na haar kroning tot 's lands mooiste. En ja, die bagger hééft haar pijn gedaan. "Want zie ik er nu uit als een ladyboy?! Nee, toch?" Maar als exponent van 'The American Dream' - met dank aan haar opvoeding - geeft ze racisten vér het nakijken. "Op mijn twaalf jaar stond ik al vloeren te dweilen en ging ik van café tot café om voor 50 cent bananendessertjes van mijn moeder te verkopen", zegt de Borgerhoutse Angeline Flor Pua. "Je kan je dromen bereiken, ongeacht je afkomst, als je maar hard genoeg werkt en heel hard gelooft in jezelf."

For the record: de Pua's - moeder Adela (55), vader Florentino de Tweede (55), Angeline en haar broertje Florentino de Derde (13) - wonen in een fotomuseum. Of daar lijkt het toch hard op. De muren van hun eenvoudige, Borgerhoutse rijhuisje hangen letterlijk vol familiefoto's. In de living annex keuken is zelfs één muur volledig getooid met foto's van Angeline tijdens al haar veroveringen in de blitse wereld van de missverkiezingen. "Onze eigenste wall of fame", glundert haar vader vol trots.

Eén oogopslag vertelt veel. Geen luxe hier, de Pua's zijn klein behuisd. Hun keuken is amper één meter op anderhalf groot. Maar hun gastvrijheid valt hier als een warm deken over al wie binnenkomt. Het scheelt niet veel of Adela heeft al haar pralines en nootjes op tafel uitgestald. Hun Filipijnse roots loeren hier overal om de hoek. Olifantenbeeldjes en aquariumvissen die geluk moeten brengen, bonte tapijtjes van het land waar pa en ma geboren zijn. Boven de tv prijkt dan weer een enorm schilderij dat het 'Laatste Avondmaal' moet voorstellen. Belgiës mooiste komt uit een erg katholiek gezin.

Angelines moeder emigreerde achtentwintig jaar geleden naar België om hier, zoals ze dat zelf zegt, een beter leven op te bouwen. "Ik ben niet beschaamd om te zeggen dat wij ginds in armoede leefden", zegt ze in het Engels, hoewel ze het Nederlands goed machtig is. "We hadden genoeg eten, maar dat was het. Als oudste van acht kinderen, heb ik al heel jong voor mijn broers en zussen moeten zorgen. Tot mijn spijt heb ik nooit verder kunnen studeren." Ze trouwde hier met een Belgische man en kreeg met hem een dochter, Kimberley (28). Maar dat huwelijk liep spaak en na haar scheiding leerde ze Angelines vader kennen. In de Statiestraat in Antwerpen.

"Ik zag hoe hij daar een zeemanscafeetje binnenstapte en ben hem gevolgd", zegt ze. "Want ik vond hem op slag een heel knappe man. Bleek dat hij als zeeman vaak in Antwerpen kwam. Daar, in dat cafeetje, is de vonk overgeslagen. Niet veel later gaf Florentino zijn zeemansbestaan op, want ik wilde hier een stabiel gezin uitbouwen. In 1996 werd onze liefde bezegeld met een meisje zo mooi als een engel. Ik weet nog dat ik bij haar geboorte uitriep: 'Thank you Lord, you gave me an angel!' Er was maar één naam mogelijk voor dat kind: Angeline. Het was alsof ik een engel had gekregen."

Pa en ma Pua hebben het nooit breed gehad en altijd hard moeten werken voor de kost. Adela is strijkster, Florentino werkt nu in een taxfreeshop in de haven. "Als er iets is waar mijn ouders altijd enorm op hebben gehamerd, is het dat mijn broer en ik er alleen maar geraken als we hard werken", zegt Angeline. "Een goed diploma halen, is hier thuis van levensbelang." Waarop Adela, die zich nogal graag in slogans uitdrukt: "A good diploma you can't buy. Money don't come if you don't work."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN