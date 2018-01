"Alles was in orde" met ontploft gebouw 00u00 0

Bij de explosie in het centrum van Antwerpen zijn dan toch twee mensen om het leven gekomen: de 39-jarige Paul Van Laerhoven en de 26-jarige Sahil Noor Ahmad, een Afghaanse asielzoeker. Veertien anderen raakten gewond. Volgens de eigenaar van het ontplofte gebouw was alles in orde met het pand. Dat zegt Hamdi Chalghmi vanop zijn vakantieadres in Egypte. Iets wat wordt bevestigd door de stad Antwerpen: "Het gebouw was recent gecontroleerd op brandveiligheid, op bouwtechnisch vlak en op bewoonbaarheid. Daarbij werd niets alarmerends of onrustwekkends vastgesteld." Verscheidene bewoners klaagden wel regelmatig over een sterke gasgeur en over nalatigheid van de huisbaas. Eén huurder verklaart dat hij 300 euro betaalde voor een kamertje van drie meter op drie, zonder badkamer of keuken. (KAV)

