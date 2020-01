Exclusief voor abonnees 'Quick en Flupke' vrijuit voor gifbrieven aan IJSboerke en Jules Destrooper 06 januari 2020

Het ziet ernaar uit dat de anonieme gifmengers die voedingsbedrijven als Jules Destrooper en Lavazza chanteerden vrijuit zullen gaan, want het internationaal onderzoek naar hen wordt stopgezet. "We hebben alles uit de kast gehaald om de daders te vinden, maar we hebben hen niet kunnen identificeren", klinkt het. De afpersers noemden zichzelf Quick en Flupke - naar de stripfiguurtjes van Hergé - en verstuurden brieven met de giftige stof oleandrin: een poeder dat hartverlamming kan veroorzaken. Verscheidene voedingsbedrijven in West-Europa kregen dergelijke brieven, waarin honderdduizenden euro's werden geëist. Als de firma's niet betaalden, dreigden de afzenders ermee hun producten te vergiftigen. In ons land werden, naast Jules Destrooper, onder meer IJsboerke en Continental Foods geviseerd.

