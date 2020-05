Exclusief voor abonnees 'Quarantaineattest' voor wie in zelfisolatie moet 05 mei 2020

00u00 0

Huisartsen zullen voortaan een 'quarantaineattest' kunnen uitreiken voor werknemers die in zelfisolatie moeten omdat ze besmet zijn met Covid-19 of intensief contact hebben gehad met een besmet persoon. Die mensen kunnen dus enkel telewerken. Het attest zal van toepassing zijn op werknemers die besmet zijn en arbeidsongeschikt zijn, net als op werknemers die positief testen, maar wel nog kunnen werken. Ook de contactonderzoekers in de callcenters zullen - onder strikte voorwaarden - een quarantaineattest kunnen doorsturen naar besmette personen. (JBG)