'Puddingmoord': veel zwaardere straffen in beroep 26 juni 2019

00u00 0

Christa D.V. (43) en haar echtgenoot Johnny N. (47) uit Pepingen zijn door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op haar grootvader, Robert Paridaens (89). In eerste aanleg hadden ze 7 en 10 jaar cel gekregen. Robert overleed in 2013 nadat zijn schoonzoon Oscar D.V., zijn kleindochter en haar man xtc in zijn pudding hadden gedraaid. Oscar D.V. is intussen overleden, waardoor enkel het koppel veroordeeld werd. Ze beweerden dat het slachtoffer een onmogelijke man was. "Zelfs al had hij een tiranniek en onuitstaanbaar karakter, dan nog diende hij niet op zo'n laffe manier te worden vermoord. Dit is maatschappelijk volstrekt onaanvaardbaar", veegde het hof van beroep hun argument van tafel. (WHW)

