Exclusief voor abonnees "Pubers laten oppassen op kleintjes" 14 maart 2020

Anne Cornut uit Vilvoorde heeft vijf schoolgaande kinderen: Kato (14), Lola (13), tweeling Lukas en Ella (11) en Fee (9). Met haar ex-partner vangt ze die energieke meute de komende weken om de beurt thuis op. "Gelukkig kunnen zowel mijn ex als ik thuiswerken en dat gaan we proberen te combineren met de opvang van de kinderen. Mijn grootste angst is dat ze de hele tijd zullen gamen. Van de school van Kato en Lola heb ik nog niets vernomen over eventuele online lessen. De lagere school van Lukas, Ella en Fee zal dergelijke lessen niet organiseren, vermoed ik." Anne is mede-eigenaar van het online magazine Maison Slash, dat zich vooral richt op jonge ouders. "Daarnet heb ik nog vergaderd en we hebben besloten de Facebookgroep '5wekentotpasen' te lanceren, waarop ouders tips uitwisselen om thuiswerken met kinderopvang te combineren. Daar zullen ouders bijvoorbeeld ook boeken kunnen uitwisselen of hun puberkinderen aanbieden om op jongere kinderen te passen." (LB)

