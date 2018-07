"Proficiat en tot de volgende keer" Flipkens 06 juli 2018

Geen stuntwerk van Kirsten Flipkens (WTA 45). In 55 minuten met 6-1, 6-3 opgerold door een Letse pletwals, Jelena Ostapenko (WTA 12) genaamd. "Er viel niets tegen te beginnen, ze was te sterk", trapte 'Flipper' een open deur in. "Ik had 70 procent eerste services en zelfs daarmee lukte het niet om in de match te blijven. Proficiat en tot de volgende keer, dat is alles dat ik kan zeggen." De 32-jarige Kempense kreeg op geen enkel moment de tijd om met haar spel het tennis van de Roland Garros-winnares te ontregelen. "Ik wist dat het heel zwaar ging worden", zei Flipkens. "Ze heeft hier niet voor niets de juniorentitel gewonnen en vorig jaar de kwartfinale gehaald. Ze kan heel goed op gras spelen. Ik heb alles geprobeerd, maar zij had altijd een antwoord. Buiten twee dubbele fouten heeft ze me geen cadeaus gegeven. Ik kon haar nooit doen twijfelen. Tegen Serena en Venus Williams of Muguruza kan je nog een beetje tennissen, maar vandaag ging dat niet. Goed gedaan van haar." (FDW)

