'Professor Timtation' heeft meer succes dan de 'collega' van thermodynamica Nadine Van der Linden

25 april 2018

00u00 0 De Krant En of onze Vlaamse studenten nog iets willen leren over flirten. Gisteravond was er heel veel belangstelling voor het 'relatie-advies' dat Tim van 'Temptation Island' kwam geven, nota bene in een aula van de KU Leuven. Dik 600 man in de zaal, tot op de trappen toe, en nog 1.000 jongeren die moesten afdruipen: geen les zal dit jaar zoveel volk trekken als die van 'den Tim'.

Tim was hét fenomeen van deze jaargang op 'Temptation Island': eerst dolverliefd op zijn Deborah, tot trouwplannen toe, maar al snel ging de 31-jarige uit Aalst door de knieën voor één van de verleidsters. De foto van zijn verloofde werd van zijn nachtkastje gehaald en ene Cherish mocht mee tussen de lakens. Een misstap die de jongeman geen windeieren legt: gisteren werd hij als een rockster onthaald door de 'fine fleur' van onze jeugd, te weten de studenten Burgerlijk Ingenieur van de KU Leuven. Hun studentenkring VTK had de avond georganiseerd. Was het hele evenement bedoeld als een knipoog, zoals vroeger Eddy Wally fuiven mocht komen opluisteren, met foute muziek die goed was? Of was het érnst?

Bronstig gejoel & boe

Het werd zelfs tegen het eind van de avond niet echt duidelijk: bronstig gejoel en boegeroep wisselden mekaar af in de aula Vesalius. Tim had een waar 'voorprogramma' in de persoon van seksuologe Kaat Bollen, die het publiek in de aula een uur lang mocht opwarmen met haar kennis over schaamhaar en borsten en triootjes.

Maar de man op wie iedereen wachtte, kwam dus om 21.50 uur. Foto's maken was verboden, hoewel hij nog steeds dezelfde was als op 'Temptation Island'.

