'Professor T.' krijgt Franse remake 08 februari 2018

'Professor T.' maakt zijn debuut in Frankrijk. Niet met Koen De Bouw als Jasper 'T.' Teerlinck, maar met de Fransman Mathieu Bisson in de huid van professeur Julien Tardieu. Het is de allereerste keer dat een Vlaamse reeks een Franse remake krijgt. TF1 - één van de grootste commerciële omroepen van Europa met gemiddeld 5,5 miljoen kijkers - zendt vanaf vanavond zes afleveringen uit. Koen De Bouw kijkt erg uit naar de uitzending. "De eigenzinnige 'Professor T.' vormgeven was één van de grotere uitdagingen in mijn carrière, dus uiteraard ben ik zeer benieuwd hoe mijn Franse collega de professor gaat neerzetten", aldus de Vlaamse acteur. "Al ben ik natuurlijk vooral blij dat onze eigen Vlaamse reeks internationaal zo goed ontvangen wordt." (TDS)

