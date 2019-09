Exclusief voor abonnees "Probleem ligt bij de bonden" Vincent Kompany 05 september 2019

Vincent Kompany heeft bij Sky Sports zijn zegje gedaan over het racisme dat Romelu Lukaku ten deel viel in Cagliari. "Romelu is het slachtoffer van iets verwerpelijks", aldus Kompany. "De voetbalinstanties zouden daartegen moeten optreden, maar het échte racisme ligt in het feit dat er bij die instanties geen mensen zitten die echt kunnen weten wat Romelu overkomt. Die verantwoordelijken zeggen hem hoe hij moet denken en zich moet voelen bij deze zaken, maar zij hebben geen enkele voeling met wat hij in zijn leven doormaakt. Dát is het echte probleem: of het nu UEFA, de Italiaanse of de Engelse bond is, overal zit je met een gebrek aan diversiteit. Zolang er op dat niveau geen diversiteit komt, kunnen er geen juiste beslissingen genomen worden." (RN)

