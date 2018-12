'Prinsessia'-actrice overleden 10 december 2018

De 26-jarige Désirée Viola, bekend als prinses Roos in de Studio 100-reeks 'Prinsessia' op Ketnet, is overleden. Over de precieze omstandigheden worden geen mededelingen gedaan. Wel werd bevestigd dat het niet om een verdacht overlijden gaat. De jonge actrice uit het Limburgse Houthalen was eerder te zien in '1000 Zonnen' en 'Galaxy Park'. In 2013 won Viola de 'Flair'-modellenwedstrijd. Op haar Instagrampagina betuigden vele fans en collega's hun medeleven. "Hopelijk vind je je rust daarboven. We kijken omhoog naar jou. Bedankt dat je mijn lieve vriendin was", schreef Fauve Geerling, bij het jonge publiek beter bekend als prinses Violet.

