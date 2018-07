'Prinses Astrid' geurt naar lychee en peer 10 juli 2018

Een roos die je naam draagt, overgieten met champagne: het is een eer die wellicht enkel prinsessen te beurt valt. In het koninklijk paleis in Brussel doopte prinses Astrid gisteren een nieuwe roos met de naam 'Prinses Astrid van België'. De bloem zal vanaf volgende herfst te koop zijn in tuincentra. De roos werd door Astrid zelf gekozen bij de Franse kweker. Ze kreeg een tiental nieuwe variëteiten voorgeschoteld, en koos voor de crèmekleurige roos. Naast haar zachte kleur valt vooral het parfum van de roos op, die toetsen van onder meer dragon, anijs, lychee en peer combineert. "We hebben veel respect en bewondering voor prinses Astrid en wilden haar als groot persoon eren door haar een roos aan te bieden die symbool staat voor elegantie en edelheid", zegt Henri Delbard van de kwekerij.

