"Prins Laurent, uw zus is hier" (en het ging niet over Astrid) 04 februari 2019

"Prins, uw zus is hier ook." De prins is Laurent, en de zus is... Delphine. Het was een grapje op de uitreiking van de Magrittes, de Franstalige filmprijzen afgelopen zaterdag in Brussel. Speciale gast daar was prins Laurent. Hij nam zijn dochter Louise mee. Laurent werd het favoriete mikpunt van presentator en komiek Alex Vizorek. Bij het mopje over 'zijn zus' kregen de kijkers een parodie op Delphine te zien. Louise sloeg lachend haar hand voor haar mond en Laurent lachte met het mopje - al was het toch maar een monkellachje. (PhG)