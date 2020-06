Exclusief voor abonnees "Primeur: bestellen en betalen met gsm" 2. CAFE 'T PANDOERKEN, MERCHTEM 09 juni 2020

Cafébaas Willy 'Bizon' Wijnants van volkscafé 't Pandoerken lanceert samen met de heropening ook een nieuw betaalsysteem. "Twee vrienden van mij hebben iets ontwikkeld waarbij mensen met hun gsm kunnen bestellen en betalen", vertelt Bizon. "Ze gingen dat gebruiken tijdens de Zanzibar, de jaarlijkse zomerbar in Merchtem, maar dat is door de coronacrisis afgeblazen. Daardoor krijg ik nu de primeur. Als de klanten nu op het terras in de tuin zitten, hoeven ze zelfs niet meer naar binnen te komen om iets te bestellen." (WDS)

