Exclusief voor abonnees "Prima interventie" 04 november 2019

00u00 0

Huisref Tim Pots oordeelde na het zien van de beelden dat de VAR terecht de fase liet herbekijken door Laforge, die daarna de goal zou afkeuren: "Op een beeld van achter de goal is te zien dat Van Crombrugge de bal tussen zijn twee handen onder controle heeft, zoals wij dat noemen. Mocht een keeper de bal op de grond houden, zou zelfs een vinger op de bal volstaan om die onder controle te houden. Of wanneer een doelman de bal op een hand houdt om uit te trappen, dan mag je die bal er ook niet afkoppen. Van Crombrugge was net iets eerder bij de bal. Ik vind het dus een prima interventie van de VAR." (BF)