Exclusief voor abonnees "Prima camera, maar duur" GEKEURD DOOR tweakers 10 augustus 2019

00u00 0

De Oppo Reno 10x Zoom is een prima smartphone met een aantal vrij duidelijke pro's en contra's. In het dagelijks gebruik is dit een prima toestel, behalve dan dat de software wat minpunten kent. Als je daarmee kunt leven, heb je een smartphone die het makkelijk een dag uithoudt, met een zeer veelzijdige camera die objecten heel dichtbij kan halen, en een mooi, groot oled-scherm. Het uiterlijk van de Reno 10x Zoom is bijzonder en de bouwkwaliteit mag er wezen. Jammer genoeg mist hij draadloos laden en waterdichtheid, en is de geluidskwaliteit van de luidsprekers niet optimaal. Ook is hij zwaar en vrij dik. De prijs moet wat ons betreft een stuk zakken om hem interessant te maken tussen de moordende concurrentie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis