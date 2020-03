Exclusief voor abonnees 'Presidentiële' premier richt zich expliciet tot jongeren 16 maart 2020

00u00 0

"Ik wil een heel bijzondere boodschap brengen aan de jongeren." Premier Sophie Wilmès (MR) kroop gisteren achter haar bureau om, in een toespraak die erg presidentieel aanvoelde, de tieners en twintigers toe te spreken in een video die op sociale media verspreid werd. "Morgen en de komende weken zullen jullie niet naar school of naar de universiteit gaan. Ik weet dat jullie je vrienden willen zien of samen willen feesten. Deze periode zorgt voor angst - dat is perfect normaal. Maar ik vraag jullie: beperk maximaal jullie contacten. Ga niet naar feestjes. Om het virus te verslaan, rekenen we ook op jullie. Het is in het belang van iedereen."