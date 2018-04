"Premiers en presidenten: blijf maar thuis" Geen stress bij Harry & Meghan voor gastenlijst 12 april 2018

00u00 0

Een gastenlijst opstellen voor een huwelijk is sowieso al stresserend, maar bij de Britse prins Harry en Meghan Markle is het een staatszaak geworden. Grote vraag was of de Amerikaanse president Donald Trump een uitnodiging zou krijgen - altijd mooi meegenomen om goede politieke banden te onderhouden - dan wel ex-president Barack Obama, met wie Harry een goede band heeft. De oplossing: geen enkele president blijkt welkom op 19 mei. Zelfs de Britse premier Theresa May moet thuisblijven, net als oppositieleider Jeremy Corbyn. Volgens Kensington Palace heeft dat onder meer te maken met "de omvang van de kerk". Wél uitgenodigd: zo'n 1.200 'gewone mensen', onder wie een 12-jarig meisje dat de terreuraanval op een concert in Manchester overleefde in 2017.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN