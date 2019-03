"Praten niet over landstitel" 19 maart 2019

00u00 0

Standard opent net als vorig seizoen de debatten in play-off 1. Een thuiswedstrijd op vrijdagavond tegen Antwerp. "Ik ben tevreden dat we op Sclessin kunnen beginnen", zegt algemeen directeur Alexandre Grosjean. "Onze twaalfde man is kostbaar. Maar Antwerp is wel de enige ploeg uit de top zes die in Luik kon winnen - we moeten dus oppassen. Het klopt dat we veel op vrijdag spelen, maar dat is geen probleem als je die wedstrijden wint. Dan kan je in het weekend rustig kijken naar de concurrenten. Win je ze niet, wordt het een andere zaak. Ach, we nemen de kalender zoals hij is. Er is volgens mij één grote favoriet en dat is Racing Genk. Zij staan op kop, doen het al een heel seizoen uitstekend. Wij willen de play-offs goed beginnen, over de titel gaan we niet praten op dit moment." (FDZ)

