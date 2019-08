Exclusief voor abonnees "Poule Genk nóg sterker dan die van Club" 30 augustus 2019

"De poule van Genk moet niet onderdoen voor die van Club. Liverpool en Napoli, ook dat zijn twee fantastische ploegen. Enerzijds de Champions League-winnaar, anderzijds Dries Mertens. Hij zorgt voor extra pigment en dat is voor iedereen leuk. Dan heb je nog Salzburg, waarvan Club vorig seizoen ondervond heeft hoe goed die zijn. De poule van Genk is voor mij nóg sterker dan die van Club. Ook voor hen geldt dat ze hoogstens voor de derde plaats in de groep kunnen spelen, dat moet hun streefdoel zijn. Wél moeten ze stappen zetten. Galatasaray is minder goed dan Salzburg, dit terwijl de competitiestart van Genk stroever loopt dan die van Club. Ook de sleutelspelers zijn minder goed vervangen. Genk heeft veel werk willen ze straks succesvol zijn in deze poule. Die derde plaats halen, dat wordt een lastige opdracht."

