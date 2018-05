"Postbode steekt straat over als je meer betaalt" TOPMAN BPOST BEGRIJPT DAT AFSCHAFFING DAGELIJKSE BEDELING GEVOELIG LIGT Steven Swinnen

07 mei 2018

05u30 0 De Krant Als we in digitale tijden minder brieven sturen, dan is het volgens bpost-baas Koen Van Gerven ook niet nodig om zijn postbodes nog dagelijks langs alle bussen te sturen. Alleen wie extra betaalt, krijgt de zekerheid dat 's anderendaags een brief in de bus valt.

Zijn er nog zekerheden in het leven? Alleszins niet dat de facteur trouw elke werkdag passeert. In weekendinterviews in 'De Morgen' en 'De Tijd' liet bpost-CEO Koen Van Gerven verstaan dat het huidige systeem van dagelijkse postbedeling zijn tijd gehad heeft. Het aantal brieven - vorig jaar zo'n 9 miljoen stuks - is in een jaar tijd met zeven procent gedaald en dus wil de topman vanaf volgend jaar met een nieuw systeem gaan werken.

Het komt erop neer dat zijn facteurs niet meer elke dag elke brievenbus passeren. Bedoeling is dat de verzender van een brief kan kiezen tussen verschillende tarieven. Met de duurste zegel geeft de post de garantie dat de brief nog 's anderendaags in de bus valt, maar daarnaast zijn er goedkopere alternatieven waarbij de tijd tussen posten en bezorgen wat ruimer wordt. Ongeveer zoals de Prior-zegels destijds een garantie waren op snelle levering, maar die werden in 2007 afgeschaft.

