"Positie twee zou onverhoopt zijn" Verschueren 12 maart 2019

00u00 0

Voorzichtig en ambitieus tegelijk. Zo presenteerde Anderlecht-manager Michael Verschueren zich één dag na de kwalificatie voor play-off 1. "We gaan voor Europees voetbal", vertelde hij bij VTM. "Dat betekent dat we minstens op plek drie willen eindigen. De tweede plaats zou onverhoopt zijn. Laat het ons wedstrijd per wedstrijd bekijken, maar men zal rekening met ons moeten houden. Nochtans waren we al afgeschreven..." (PJC)