"Positie Anderlecht is geen toeval" Makelaar Thelin 18 oktober 2019

Anderlecht wordt slecht geleid. Dat is de boodschap van Miro Jaganjac in Deense media. Jaganjac is de makelaar van Isaac Kiese Thelin en heeft lof voor de inmiddels ontslagen Frank Arnesen. "Arnesen leverde fantastisch werk, maar het probleem is dat ze op Anderlecht niet naar hem luisterden. Nu kunt u gewoon de rangschikking bekijken en zien hoe goed Anderlecht het doet. Het is geen toeval", sneert Jaganjac. De makelaar sprak bij 'BT' over de afgesprongen transfer van Kiese Thelin naar FC Kopenhagen in de zomer. Er was nochtans een akkoord op clubniveau. "We hadden zelfs vliegtuigtickets, maar plots mocht Isaac niet meer weg (omdat RSCA naast Diagne greep, red.). U kunt zich wel voorstellen hoe hij zich daarbij voelde." Jaganjac laat tot slot uitschijnen dat hij een nieuwe club voor de Zweedse spits zoekt.

