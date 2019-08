Exclusief voor abonnees 'Porseleinen' koekjesdoos 10 augustus 2019

Ze vieren hun porseleinen bruiloft pas over enkele maanden, op 4 december om precies te zijn, maar nu staan Filip en Mathilde al te glunderen op de koekjesdoos van Delacre. Het koningspaar is 20 jaar getrouwd en dat wordt gevierd met een speciale uitgave van de befaamde koekjesdoos. Ook in 1999 bracht Delacre trouwens een Tea Time-doos uit met het huwelijkspaar op het deksel. De foto van het koningspaar werd ter beschikking gesteld door het paleis en maakt deel uit van een recente reeks portretten. Delacre is gebrevetteerd hofleverancier sinds 1879 en brengt bij speciale gebeurtenissen een koninklijke koekjesdoos uit. Prijs per doos van 1 kilo: 12,99 euro. (PhG)

