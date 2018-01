'Porno voor vrouwen' plots érg populaire zoekterm +359% 00u00 0

Het is wellicht onvermijdelijk in het post-'Fifty Shades'-tijdperk: de zoekterm 'porn for women' groeide met zomaar eventjes 359% vorig jaar. De website Pornhub lokte 28,5 miljard liefhebbers van het genre vorig jaar, en die specifieke zoekterm stond bovenaan het eindejaarslijstje. Ook het percentage mannen dat wel eens nieuwsgierig was naar wat vrouwlief zoal opwindt, groeide met 1,4% in vergelijking met het jaar daarvoor. Pornowebsite xHamster lokte dan weer 2,4% meer vrouwen naar zijn filmpjes. De grootste stijging kwam uit Zuid-Afrika, waar het percentage vrouwelijke pornokijkers met 23% toenam. Ook in Saoedi-Arabië keken volgens de website 11% meer vrouwen naar porno. Volgens Pornhub gebruiken vrouwen daarvoor trouwens hun smartphone, terwijl mannen zich eerder voor hun computer amuseren.

