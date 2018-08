"Populistische politici hebben hier schuld aan" Burgemeester Aarschot 29 augustus 2018

André Peeters, de burgervader van Aarschot, is geschokt door het racistische incident in z'n gemeente. Als racisme echt de aanleiding was, vindt de CD&V'er dat politici in Vlaanderen zich moeten bezinnen. "Er zijn extremistische en populistische politici en mensen die verantwoordelijkheid moeten nemen in onze maatschappij. Dit soort zaken kunnen het gevolg zijn van onverantwoord taalgebruik daarrond. Stoere en krasse taal klinkt goed in de media, maar ze staan er niet bij stil wat die woorden kunnen aanrichten. Zij moeten eens goed in de spiegel kijken. Zulke taal mag niet gewoontjes worden."

