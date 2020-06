Exclusief voor abonnees "Pop-up zomerbars" Zonnige groetjes uit... België | Zangeres Belle Perez (44) woont in Herenthout 13 juni 2020

"Ik duim voor een zonnige zomer, en hopelijk kunnen jullie me toch ergens op een podium zien... We blijven positief! Zoniet wordt het rondom ons huis genieten met mijn mannetjes. Vorig jaar zaten we vaak in de Baobab Beach Club (foto), een hippe pop-up beachclub langs de snelweg in Herentals. Toch is het een oase van rust en comfort, met een overdekt zwembad en outdoor-zones. Wellicht gaan we die deze zomer moeten missen, maar de kleinere zomerbars langs Herentalse wateren en in de buurt zijn een goed alternatief (zie onderaan)."

