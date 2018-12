"Politiezones zijn te klein om hun werk goed te doen" 31 december 2018

Ons land telt 186 politiezones, maar dat zouden er eigenlijk maar een zestigtal moeten zijn. Dat blijkt uit een studie van de UGent, aangevraagd door Jan Jambon (N-VA) toen die nog binnenlandminister was. Veel politiezones zijn nu te klein om hun taken naar behoren uit te voeren. "Als er geen maatregelen komen, zullen het personeelsbestand, de opleiding en de strafonderzoeken hier zwaar onder lijden", klinkt het. Ook personeelstekorten spelen de zones parten: soms zijn er onvoldoende interventieploegen op de baan of is er geen onthaal op het kantoor. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat slechts weinig burgemeesters en korpschefs voorstander zijn van fusies van politiezones.