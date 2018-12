"Politiek is Machiavelli" Mark Eyskens 05 december 2018

"Ik ben tot op zekere hoogte blij. Dit is wat ik 14 dagen geleden voorspeld én gewenst heb", zegt Mark Eyskens. "Als Michel in het parlement een alternatieve meerderheid vindt, plaatst dit de N-VA voor het blok. In de regering blijven of ze laten vallen. Als ze eruit gaan, kunnen de N-VA-excellenties vervangen worden. Dan gaan we in mei naar verkiezingen met een N-VA zonder ministers: een serieuze materiële handicap voor een partij."

