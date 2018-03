"Politie staat op punt Weinstein te arresteren" 09 maart 2018

De politie in New York staat op het punt om filmproducent Harvey Weinstein te arresteren. Volgens de Amerikaanse nieuwswebsite 'The Daily Beast' wachten de rechercheurs die het onderzoek naar seksueel misbruik leiden alleen nog op groen licht van het Openbaar Ministerie. De politie zou voldoende bewijs tegen Weinstein hebben verzameld en de zaak hebben overgedragen aan het gerecht. Weinstein werd sinds oktober door een aantal actrices beticht van seksueel misbruik of seksuele intimidatie, onder wie Uma Thurman en Angelina Jolie. Velen van hen deden ook officieel aangifte tegen de eens zo machtige producent.