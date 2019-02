"Politie gebruikte ons als menselijke blokkade" Slachtoffers na horrorcrash op E17 15 februari 2019

De horrorcrash op de E17 in Waasmunster van dinsdagavond, waarbij de politie een wegblokkade opstelde om een vluchtende auto met Franse nummerplaat te onderscheppen, roept heel wat vragen op. Bij die crash raakten immers vijf wagens van burgers betrokken, die óók halt moesten houden. Eén persoon raakte daarbij zwaargewond. "In plaats van ons een uitweg te bieden, hebben wij als menselijke blokkade gediend. Ik kan dat écht niet vatten", stelt een betrokken bestuurder uit Waasmunster. "Ik begrijp niet dat er geen doden zijn gevallen." De chauffeur, wiens wagen compleet werd vernield, overlegt naar eigen zeggen met zijn advocaat over mogelijke verdere stappen. Het parket van Oost-Vlaanderen wacht het onderzoek af "alvorens conclusies te formuleren". (JVS)

