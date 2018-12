"Politie doet mee met 'gilets jaunes'" Russische staatszender 04 december 2018

Rusland grijpt nu ook het protest van de gele hesjes aan om overheden in het Westen te ondermijnen. Zo liet de door het Kremlin beheerste nieuwszender RT een Parijse betoger beweren dat er "als boeven vermomde politieagenten" deelnamen aan de manifestaties, om dan uitdrukkelijk te insinueren dat de vernielingen door de politie zelf aangericht zijn. De reporter van RT deed zijn werk met een helm op het hoofd, alsof hij een echte oorlog versloeg. RT staat erom bekend dat het elke crisis in het Westen uitvergroot en ook fake nieuws verspreidt. Zo brengt het geregeld valse geruchten over vluchtelingen en terrorisme naar buiten om paniek te zaaien, te polariseren en Europeanen tegen hun regeringen in het harnas te jagen. Daartoe beschikt de zender over kanalen en sites in het Engels, Frans, Duits en Spaans.

HLN