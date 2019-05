Exclusief voor abonnees 'Politics for Future': voor alle partijen die protest hebben gehoord 25 mei 2019

00u00 0

Groene politici uit onder meer Duitsland, Nederland, Zweden en België willen een alliantie voor de bescherming van het klimaat oprichten. De beweging 'Politics for Future' staat open voor alle partijen uit alle landen en wil - na de protesten van de voorbije maanden - aan de jongeren tonen dat politici de uitdagingen samen opnemen. 'Politics for Future' pleit voor het vastleggen van een tarief voor CO2-uitstoot - de beweging denkt aan 40 euro per ton - en wil dat de EU haar uitstoot forser vermindert: met 60% in plaats van 40% tegen 2030 (in vergelijking met 1990).