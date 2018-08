"Plots lag onze living in de kelder" HUIZEN WEGGEZAKT DOOR WATERLEK 13 augustus 2018

In het Limburgse Riemst heeft een zinkgat gisterochtend een stuk van een straat en twee woningen vernield. De familie Nijssen-Wouters dacht kort na middernacht eerst nog dat er inbrekers in hun living stonden. Toen ze gingen kijken waar dat hevige gekraak vandaan kwam, bleek dat de living tot in de kelder was gezakt. "Een deel van onze inboedel dreef daar het water", zegt Johny Nijssen. Het gezin kon nog op tijd op de vlucht slaan. Later die ochtend zakte ook de woonkamer van de overburen weg. "Dit is een ernstig waterlek dat een deel van de ondergrond heeft weggespoeld", zegt burgemeester Marc Vos (CD&V) van Riemst. Naast de twee getroffen woningen werden ook nog drie andere huizen preventief ontruimd. Gevreesd wordt dat al zeker de twee verzakte woningen afgebroken moeten worden. (RTZ)

