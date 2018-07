'Playmate-telefoontje' gelekt: "We zullen moeten betalen" 26 juli 2018

Tv-zender CNN heeft een opname uitgezonden van een gesprek tussen Donald Trump en zijn toenmalige advocaat Michael Cohen. De twee hebben het over het 'kopen' van een voor Trump belastende getuigenis in de zaak-Karen McDougal, de playmate die beweert een verhouding te hebben gehad met de president. Het ex-model zegt dat ze in 2006 een affaire begon met Trump, kort nadat Melania hun zoon Barron ter wereld had gebracht. De playmate verkocht tijdens de laatste maanden van de presidentiële campagne de rechten van haar verhaal aan 'The National Enquirer', maar het roddelblad publiceerde het nooit - volgens McDougal omdat Trump het blad betaalde. De opname van CNN zou daar een bewijs van zijn. Al is de tape erg onverstaanbaar, op een gegeven moment is wel te horen dat Cohen tegen Trump zegt: "We zullen moeten betalen."

HLN