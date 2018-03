"Play-off 2 mag geen calvarietocht worden" 12 maart 2018

Steven De Petter werd door de Truiense supporters gehuldigd als 'Speler van het Jaar', maar toch baalde hij na de match. "Ik heb daar mijn redenen voor", zei hij. "Zelf hadden we meer verdiend dan een nederlaag. En bovendien doet het me enorm pijn dat mijn ex-ploeg KV Mechelen degradeert." De Petter vond dat de match tegen Club nog maar eens illustreerde waarom het voor STVV geen play-off 1 is geworden. "Een schrijnend gebrek aan efficiëntie heeft ons uiteindelijk de das omgedaan", aldus de kapitein. "Vandaag was weer hetzelfde liedje. Er werd ons weliswaar een strafschop onthouden, maar we hadden altijd zelf moeten scoren. Je mag dan nog een oerdegelijke partij afleveren. Wie niet scoort, niet wint."

