"Play-off 2 is plezant, maar nú moet je er staan" Bossut 28 mei 2018

Het rollercoasterseizoen van Zulte Waregem eindigt met een anticlimax. In Genk maakte het geen moment aanspraak op de zege. "Te veel spelers waren onder hun niveau", jammerde Sammy Bossut. "In play-off 2 was het wel allemaal plezant. Maar op het moment dat het om de knikkers gaat, moet je er wel staan." Voor Essevee was het duel wel een goede graadmeter met het oog op volgend seizoen. "We moeten hier lessen uit trekken", ging de doelman verder. "Op bepaalde punten schoten we duidelijk tekort. Hopelijk doet het bestuur nog iets, want het zal nodig zijn. Al mogen we door deze wedstrijd niet vergeten dat we na Nieuwjaar een schitterend parcours hebben afgelegd." (VDVJ)

