"Play-off 1 wordt moeilijk" Van Crombrugge 20 januari 2020

Met dit nieuwe verlies staat Anderlecht opnieuw een stap dichter bij PO 2. "Het wordt inderdaad moeilijk", is Van Crombrugge de eerste bij Anderlecht die openlijk de PO 1-kansen van paars-wit in twijfel trekt. "Een zege tegen Club Brugge had ons een enorme boost gegeven. Neen, terneergeslagen zijn we niet, wel fel ontgoocheld over het resultaat."