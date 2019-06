Exclusief voor abonnees 'Play It Artproject' voorgesteld in... Anderlecht 04 juni 2019

Gisteren werd in het Constant Vanden Stockstadion het 'Play It Artproject' van Thomas Meunier en zijn zaakwaarnemer Jacques Lichtenstein voorgesteld. Met het project verbinden ze hun twee passies: kunst en voetbal. In de tentoonstelling 'When Art meets Football' worden er een zestigtal hedendaagse werken van een groep internationale kunstenaars getoond. Nadien worden de werken te koop aangeboden, de opbrengst ervan gaat naar de vereniging Sport2be, dat zich inzet voor sociale en professionele integratie van kansarme jongeren. (RN)