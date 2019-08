Exclusief voor abonnees "Plastic deeltjes in water zijn klein risico voor gezondheid" 23 augustus 2019

Plastic deeltjes in drinkwater vormen slechts een klein risico voor de gezondheid. Dat is de conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), dat diverse wetenschappelijke studies onderzocht. Volgens de organisatie verlaten de microplastics het lichaam via het spijsverteringsstelsel zonder schade aan te richten. De WGO is daarom van oordeel dat landen zich minder zorgen moeten maken over microplastics en meer dienen te investeren in waterbehandelingssystemen om schadelijke microben te bestrijden die jaarlijks 500.000 levens eisen. Plastic heeft wél een grote impact op het milieu, klinkt het, en dus moet het gebruik ervan worden teruggedrongen.

