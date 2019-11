Exclusief voor abonnees "Plantentuin mag reeën niet laten doodschieten" 07 november 2019

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft een boze brief geschreven aan de Plantentuin van Meise omdat die zonder overleg is overgegaan tot het neerschieten van reeën om plantencollecties te beschermen. Die werden door de reeën opgegeten. Volgens de Plantentuin werden eerst allerlei alternatieven uitgeprobeerd, onder andere met geuren en geluiden. "Ze hebben voor de gemakkelijke oplossing gekozen", zei Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie Gaia. Weyts wil dat de Plantentuin in de toekomst meer overleg pleegt en de alternatieven voor het afschieten van dieren beter in kaart brengt.