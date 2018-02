"Planner van aanslagen Parijs en Brussel gesneuveld in oorlogsgebied" 23 februari 2018

Franse media meldden gisteren dat de Belgische IS-terrorist Oussama Atar (foto) is gesneuveld in het Syrisch-Iraakse oorlogsgebied. Dat zou enkele weken geleden gebeurd zijn, maar details ontbreken nog. De 33-jarige Atar wordt ervan verdacht de mysterieuze 'Abu Ahmad' te zijn die de terroristische aanslagen in Brussel en Parijs heeft beraamd. Daar is nog altijd onduidelijkheid over en volgens onze bronnen gaat het doodsbericht alleen maar over die 'Abu Ahmad', waardoor ook Atars familie nog in het ongewisse verkeert over diens lot. Atar deed heel wat stof opwaaien nadat hij in 2005 in Irak was opgepakt - waar hij bekende dat hij wilde vechten tegen de Amerikanen - en Belgische politici en mensenrechtenorganisaties voor zijn terugkeer naar België ijverden. Dat lukte in 2012, waarna Atar tegen de afspraken met Irak in werd vrijgelaten. Hij trok daarna veelvuldig op gevangenisbezoek bij zijn neven Ibrahim en Khalid El Bakraoui en zou degene zijn die de zelfmoordterroristen heeft geradicaliseerd. (GVV)

