Exclusief voor abonnees "Plan B: hoogtestage in Livigno" Die andere niet-geselecteerde Benoot 17 september 2019

00u00 0

Het was gisteren tijd voor Plan B voor Tiesj Benoot. Eerst kreeg hij bondscoach Rik Verbrugghe aan de telefoon, met het nieuws dat hij niet is weerhouden in de Belgische WK-selectie. Daarop vertrok Benoot op hoogtestage naar Livigno. Hij wil nog één keer schitteren in de Ronde van Lombardije (12 oktober) en in schoonheid afscheid nemen van de Lotto-wielerploeg.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis