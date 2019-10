Exclusief voor abonnees "Plaats voor Superprestige naast uitgebreide Wereldbeker" Flanders Classics-ceo Vandenhaute 11 oktober 2019

00u00 0

De Superprestige, zondag aan de openingsmanche toe in het Nederlandse Gieten, is 38. "Op naar de 40. En wat mij betreft ook de 50", klonk Wouter Vandenhaute enthousiast op de officiële voorstelling. De Flanders Classics-baas weigert zich aan te sluiten bij de doemdenkers die de cross een sombere toekomst voorspellen. "Het veldrijden staat op een kruispunt. De uitbreiding van de Wereldbeker (tot mogelijk 16 manches in 2020-2021, red.) zal zijn impact hebben op de kalender. Samen met alle stakeholders zullen we naar een nieuw evenwicht moeten zoeken. Ik zie zeker nog ruimte voor minstens twee extra klassementen. Dus ook voor de Superprestige, het oudste regelmatigheidscriterium van allemaal, met een erelijst die als een staalkaart geldt van de cross." Wel vraagt Vandenhaute zich af hoe

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen