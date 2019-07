Exclusief voor abonnees "Pius drie keer in de fout" ANTWERP - UTRECHT 3-2 20 juli 2019

Antwerp won dan wel, maar Laszlo Bölöni kon opnieuw erg moeizaam vrede nemen met de prestatie van zijn team. "Om een goede wedstrijd te spelen, moet je de motor opstarten om te beginnen. Dat heeft even geduurd. Sommige spelers hebben punten gescoord, andere hebben er verloren. De verdediging baart me zorgen, vooral bij de opbouw als de ploeg open staat. Pius ging daarin drie keer in de fout, missers die op dit niveau niet kunnen. We hebben bij vlagen wel goed gereageerd. Daarnaast bleek dat we hoogdringend aanvallers nodig hebben, maar ik weet dat de club daar werk van maakt."

